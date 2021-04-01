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    Алматинские призывники отправились служить в армию

    1 Апреля 2021, 20:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась отправка призывников в воинские части Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте по делам обороны, этой весной призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч молодых алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призываются около трех тысяч человек.

    «Каждый мужчина должен быть готов к защите Родины, защите любимых и близких людей. Служба в армии – это гражданский долг любого мужчины. Это полезный жизненный этап, где можно обрести специальность, хорошую физическую форму, стать внимательнее и дисциплинированнее», - отмечает начальник департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев.

    Комплектование воинских частей осуществляется как по территориальному, так и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой.

    Призывники отправятся проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении учитываются специальности, полученные до призыва.

    Призыв по-прежнему проходит без торжественных проводов, а в состав каждой медицинской комиссии включен врач-инфекционист. Перед отправкой в воинские части проводится ПЦР-тестирование молодого пополнения, в ходе оповещения и сбора призывников соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические нормы.

    Напомним, с 2020 года расширен перечень категорий призывников, имеющих право на отсрочку. В него вошли не только сельские педагоги, но и городские учителя на весь период преподавательской деятельности и лица, проходящие обучение в образовательных учреждениях правоохранительных органов.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Армия
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