Алматинские полицейские почтили память погибших на службе коллег

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские почтили память коллег, погибших, выполняя свой служебный долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стражи порядка посвятили им памятник на базе управления полиции Ауэзовского района. В церемонии открытия приняло участие руководство департамента полиции города Алматы, ветераны, сотрудники полиции, а также супруга Халык Каһарманы Газиза Байтасова.

«За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 70 сотрудников алматинской полиции, 32 из них в непримиримой борьбе с преступностью. Пятеро служили именно в управлении полиции Ауэзовского района. Их самоотверженность и подвиг на все времена останутся в истории, будут служить примером образцового служения делу правопорядка и в качестве наследия будут переданы из поколение в поколение. Имена героев - навсегда в наших сердцах и памяти», - отметил в своём выступлении начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, глава ДП традиционно в канун государственного праздника навестил ещё одну семью погибшего героически и сотрудника полиции Максата Дабылова, погибшего в ноябре 2011 года при пресечении незаконных действий преступников - приверженцев деструктивного религиозного течения.