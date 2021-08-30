Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Алматинские полицейские почтили память погибших на службе коллег

    30 Августа 2021, 13:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские почтили память коллег, погибших, выполняя свой служебный долг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стражи порядка посвятили им памятник на базе управления полиции Ауэзовского района. В церемонии открытия приняло участие руководство департамента полиции города Алматы, ветераны, сотрудники полиции, а также супруга Халык Каһарманы Газиза Байтасова.

    «За годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 70 сотрудников алматинской полиции, 32 из них в непримиримой борьбе с преступностью. Пятеро служили именно в управлении полиции Ауэзовского района. Их самоотверженность и подвиг на все времена останутся в истории, будут служить примером образцового служения делу правопорядка и в качестве наследия будут переданы из поколение в поколение. Имена героев - навсегда в наших сердцах и памяти», - отметил в своём выступлении начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    Кроме того, глава ДП традиционно в канун государственного праздника навестил ещё одну семью погибшего героически и сотрудника полиции Максата Дабылова, погибшего в ноябре 2011 года при пресечении незаконных действий преступников - приверженцев деструктивного религиозного течения.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Память МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге