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    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи

    21 Июня 2023, 16:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 15-летнюю внучку «потеряли» пенсионеры на трассе в Актюбинской области. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На полицейский пульт «102» обратился 64-летний алматинец, который сообщил, что на автодороге потерял 15-летнию внучку. По словам пенсионера, он ехал на авто из Сочи вместе с супругой и внучкой в Алматы. По дороге остановились в одном из кемпингов Иргизского района, где они с супругой отошли от машины на 15 минут.

    В это время их несовершеннолетняя внучка, которая спала на заднем сиденье авто, вышла из автомобиля. Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь. Только на границе с Кызылординской областью, они заметили отсутствие внучки и обратились в полицию.

    «Сотрудники ОП Иргизского района в ходе проведения розыскных мероприятий нашли несовершеннолетнюю девочку и передали ее бабушке и дедушке», - сообщили в полиции.

    Установлено, что после того, как несовершеннолетняя заметила, что родные уехали без нее, она остановила грузовую машину на дороге и попыталась догнать их.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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