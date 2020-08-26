Алматинские коммунисты предложили пересмотреть методику начисления АСП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Изменить методику расчета АСП предложили участники общественной дискуссии, состоявшейся в Алматинском горкоме КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя ОФ «Центр социального развития «Зере», общественного деятеля, эксперта Общественного совета Алматы Жумагуль Тажибековой, помощь от государства должна учитывать не только доходы, но и расходы малоимущих и социально незащищенных семей.

«С введением новых правил количество получателей адресной социальной помощи уменьшилось, хотя многие из них реально нуждающиеся семьи. В качестве доходов учитывается всё, в том числе и пособия на детей, но не учитываются, например, расходы на аренду жилья. В настоящее время многие рабочие места закрыты», - подчеркнула Жумагуль Тажибекова.

Ее центр на сегодня проводит социальное исследование по актуальным проблемам нуждающихся матерей.

Как считают участники дискуссии, благосостояние населения является приоритетом для государства. И органам социальной защиты следует пересмотреть методику начисления АСП с учетом расходов семьи и наличия или отсутствия недвижимости.

По сведениям управления социального благосостояния Алматы, за первое полугодие выплачено АСП 4419 семьям (на 22 тысячи человек), из них многодетных - 1757 семей, на общую сумму 1,1548 млн тенге.

В Алматы зарегистрировано более 27 тысяч нуждающихся семей. 18 334 из них получают социальные пособия без учета их доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от числа детей.

Второй секретарь Алматинского горкома КНПК Тамерлан Султангалиев заявил, что наиболее актуальным для многодетных семей является жилищный вопрос.

«Дети, в том числе и дети из многодетных семей, - это наше будущее. Это наш человеческий капитал. Сейчас такие семьи, получая АСП, тратят эти деньги на аренду помещений, в которых живут. А значит, меньше денег тратится на питание, образование и развитие детей. Аренда жилья - основная статья расходов. Это проблема, которую может и должно решать государство», - отметил он, подводя итоги дискуссии.

Участники заседания подчеркнули, что такие вопросы должны решаться комиссионно, с приглашением активистов и представителей НПО. По итогам дискуссии были вынесены рекомендации, которые будут направлены парламентской фракции «Народные коммунисты» для вынесения предложений на уровне Правительства.