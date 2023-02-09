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    Алматинские дольщики заявили о двойных продажах квартир в новом ЖК

    9 Февраля 2023, 20:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы дольщики нового жилого комплекса «Ush-Qonyr» заявили, что их обманули и оставили без квартир и денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Бостандыкском районе работает компания «Lider Group». В 2021 году мы покупали квартиру в ЖК «Ush-Qonyr» и застройщик нам напрямую не стал продавать, а отправлял в эту компанию. После того, как они построили дом, появился акт ввода в эксплуатацию, но застройщик и «Lider Group» расторгли эксклюзивный договор между собой и мы, дольщики, нас очень много, остались без своих квартир. Деньги нам тоже не возвращают», - обратилась к акиму алматинка.

    Еще одна дольщица ЖК добавила, что в конце октября 2022 года полиция завела уголовное дело.

    «Мы были признаны пострадавшими. Прошло уже два месяца, сейчас мы обратились к вам, потому что идут двойные продажи. Наши квартиры уже перепроданы другим людям. Там идет ремонт», - заявила жительница города.

    Руководитель управления градостроительного контроля Алматы сообщил, что этот объект введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Дом был построен в рамках закона. По его словам, вопросы с расторжением контракта с дольщиками и перепродажей возникли после сдачи в эксплуатацию.

    Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сообщил, что в декабре в отношении компании заведено уголовное дело, на сегодня проводится расследование по факту мошенничества, затем дело планируют направить в суд. На время расследования наложен арест на объект и продажи квартир приостановлены.

    Ерболат Досаев отметил, что нужно ускорить процесс и до конца февраля передать дело в суд.

    «Этот ЖК находится в Медеуском районе. Мы этим вопросом занимаемся, и аким Медеуского района занимается. К сожалению, таких фактов у нас много. Теперь с застройщиком надо будет разбираться... Будем искать руководителей или учредителей компании Lider, которые с вами заключили договоры, и дальше пойдем до Ush-Qonyr, другого варианта нет», - сказал аким.

    Градоначальник также дал поручение своему заместителю и руководителю управления немедленно разобраться со сложившейся ситуацией.

    «Надо разбираться, почему все еще ведутся двойные продажи, если наложен арест? Все сделки и договоры, которые были заключены после наложения ареста на ЖК Ush-Qonyr, нужно разорвать. Отрабатывайте», - поручил аким Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Акимат Общество Мошенничество Ерболат Досаев
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