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    Алматинская область может стать основным поставщиком стройматериалов для страны

    24 Февраля 2022, 14:51

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области производится более 70 видов стройматериалов, что дает возможность стать основным поставщиком для страны. При этом имеется высокий потенциал для производства полиэтиленовых пленок, листов, плит и полос. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга акима области Каната Бозумбаева, прошедшего в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

    При увеличении производства в два раза есть возможность покрыть 70% импорта. Для этого планируется увеличить производственные мощности действующих предприятий до 60%, это создаст 270 дополнительных рабочих мест. Будет построено более пяти новых заводов по производству полиэтиленовых пленок с суммарной мощностью 5,5 тыс тонн и созданием 275 постоянных рабочих мест. В результате будет создано 550 постоянных рабочих мест и произведено 22 тыс тонн продукции в год.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматинская область Строительство Экономика Регионы Казахстана Трудоустройство
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