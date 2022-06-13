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    Алматинская область может стать донором республиканского бюджета – Миннацэкономики

    13 Июня 2022, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об ожиданиях касательно экономического эффекта от разделения областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы коротко остановиться на ожидаемых темпах роста социально-экономических показателей данных регионов. По итогам 2022 года ожидается увеличение объема ВРП по Абайской области до 2 трлн тенге, Жетысуской области – до 1,1 трлн тенге, а в Улытауской области ВРП составит 1,3 трлн тенге. ВРП на душу населения в 2022 году по Абайской области прогнозируется на уровне 3,1 млн тенге, по Жетысуской области – 1,6 млн тенге, а Улытауской области данный показатель прогнозируется на уровне 2021 года и составит 5,5 млн тенге, что почти на 30% больше, чем ВВП на душу населения за 2021 год», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2022 году собственные доходы Абайской области составят 70 млрд тенге, Жетысуской – 58 млрд тенге, Улытауской – 48 млрд тенге.

    «При этом, по предварительным прогнозным расчетам, вновь созданная Алматинская область, пусть и с минимальными объемами изъятий, в перспективе может стать донором республиканского бюджета. Также по вновь образованным регионам ожидается увеличение объема промышленного производства, в том числе по Абайской области до 1 трлн тенге, Жетысуской области – 275 млрд тенге, Улытауской – 855 млрд тенге», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Алматинская область Экономика Финансы Миннацэкономики Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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