Алматинская область может стать донором республиканского бюджета – Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об ожиданиях касательно экономического эффекта от разделения областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы коротко остановиться на ожидаемых темпах роста социально-экономических показателей данных регионов. По итогам 2022 года ожидается увеличение объема ВРП по Абайской области до 2 трлн тенге, Жетысуской области – до 1,1 трлн тенге, а в Улытауской области ВРП составит 1,3 трлн тенге. ВРП на душу населения в 2022 году по Абайской области прогнозируется на уровне 3,1 млн тенге, по Жетысуской области – 1,6 млн тенге, а Улытауской области данный показатель прогнозируется на уровне 2021 года и составит 5,5 млн тенге, что почти на 30% больше, чем ВВП на душу населения за 2021 год», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК.

По его словам, в 2022 году собственные доходы Абайской области составят 70 млрд тенге, Жетысуской – 58 млрд тенге, Улытауской – 48 млрд тенге.

«При этом, по предварительным прогнозным расчетам, вновь созданная Алматинская область, пусть и с минимальными объемами изъятий, в перспективе может стать донором республиканского бюджета. Также по вновь образованным регионам ожидается увеличение объема промышленного производства, в том числе по Абайской области до 1 трлн тенге, Жетысуской области – 275 млрд тенге, Улытауской – 855 млрд тенге», - заключил министр.