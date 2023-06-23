Алматинку пapaлизoвaлo после нападения мужчины на улице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала мужчину, подозреваемого в избиении девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети распространяется видео, где мужчину обвиняют в избиении девушки.

«Сегодня по адресу Толе би, 160 этот человек ударил девушку и ее парализовало, ей лет 25», - говорится в посте.

В ДП Алматы сообщили, что задержали 38-летнего подозреваемого.

«Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии законодательством Республики Казахстан. Вместе с тем, для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, в рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в полиции.

В свою очередь в управлении общественного здоровья Алматы отметили, что пациентка поступила в Городскую больницу скорой неотложной помощи.

«Проведено полное обследование. Пациентка в сознании. Состояние средней степени тяжести. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и бедра. Госпитализирована в отделение нейрохирургии. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме», - прокомментировали в ведомстве.