Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Алматинка оказалась должна банку 45 млрд тенге: она выиграла суд

    13 Августа 2020, 19:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка, у которой банк пытался взыскать 45 миллиардов тенге, выиграла суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе алматинского горсуда сообщили, что сегодня горсудом под председательством и.о. председателя коллегии по гражданским делам М.Мухатова пересмотрено решение Медеуского районного суда об удовлетворении иска АО «Фонд проблемных кредитов» о взыскании ссудной задолженности в размере 45 млрд. тенге.

    «В ходе повторного рассмотрения дела, нашли свое подтверждение доводы ответчика Кадировой о том, что она не подписывала соглашение об открытии кредитной линии, а также дополнительное соглашение к нему, на основании которых на нее возлагалась бы обязанность погашать долг в солидарном порядке вместе с другими ответчиками. Постановлением суда апелляционной инстанции вынесено новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании 45 млрд тенге с Зебихон Кадировой. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - сообщили в пресс-служба Алматинского городского суда.

    Отметим, ранее в ряде СМИ сообщалось, что суд обязал алматинку Зебихон Кадировой выплатить долг в 45 миллиардов тенге (свыше 100 миллионов долларов) банку по кредитному договору. При этом женщина заявила, что денег не занимала и никакого соглашения с банком не подписывала. Она утверждала, что это ошибка.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта