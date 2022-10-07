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    22:42, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Алматинка обманула продавцов золота

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка скупала по объявлениям золото и сотовые телефоны, но денег за товар не отдавала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозревается 33-летняя жительница города в мошенничестве. Она искала на популярном интернет-сайте объявления о продаже сотовых телефонов и различных золотых изделий, договаривалась о покупке, а при встрече убеждала, что деньги заплатит чуть позже. После она скрывалась с товаром, не забыв при этом отключить телефон.

    «На данный момент в производстве следственного отдела в отношении гражданки Б. расследуются 6 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано дело по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК. Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Не исключаем, что обманутых людей может быть намного больше. Расследование продолжается», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.




    Фото: Polisia.kz.




    Теги:
    Общество Алматы Мошенничество для mail.ru Правоохранительные органы
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