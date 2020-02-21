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    Алматинец убил незнакомца из-за пристального взгляда

    21 Февраля 2020, 18:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы мужчина убил незнакомца из-за пристального взгляда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении В., преданного суду по пункту девятому части второй статьи «Убийство» УК РК .

    Судом установлено, что в конце сентября 2019 года вечером В., прогуливаясь с будущей женой, малолетней дочерью и с другом, случайно посмотрел в сторону ранее не знакомых молодых людей. Один из них - гражданин Ж. - тоже пристально посмотрел в его сторону. В. спросил Ж., для чего тот смотрит в его сторону, на что последний ответил тем же вопросом. Из-за этого между ними возник словесный конфликт», - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

    Далее В. вытащил из своей сумки складной нож и нанес четыре проникающих колото-резаных ранений в область грудной клетки Ж., от чего пострадавший скончался позже в больнице.

    Приговором суда В. признан виновным и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс
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