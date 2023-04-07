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    Алматинец сбывал наркотики в ночном клубе

    7 Апреля 2023, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативники и полицейский спецназ задержали наркодельца, занимавшегося сбытом синтетического наркотика в стенах увеселительного заведения в Медеуском районе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Спецоперация проведена при координации прокуратуры города в рамках проекта «Борьба с наркобизнесом».

    «При проведении личного обыска у подозреваемого изъят сверток, обмотанный черной изолентой. Внутри, по предварительным данным, синтетический наркотик в виде порошка белого цвета со специфическим запахом. По словам 28-летнего гражданина Б., данный «чек» он приобрел по просьбе знакомой девушки. По нашим же оперативным данным, он – наркосбытчик, предположительно, совершавший аналогичные преступления неоднократно. На данный момент назначен ряд специальных экспертиз. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 297 УК РК», – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Установлено, что ранее подозреваемый работал диджеем в соседнем ночном клубе. Кроме того, он отбывал наказание за ограбление. Другие детали и обстоятельства указанного уголовно дела, как того требуют нормы Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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