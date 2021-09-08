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    Алматинец расцарапал машину брата главы управления Антикора: его задержали

    8 Сентября 2021, 18:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, расцарапавшего машину брата главы управления департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях появился видеоролик, где мужчина намеренно царапает автомашину на парковке одного из алматинских ЖК.

    «Вот такое быдло, утром 7 сентября 2021 года в 09.21 часов на паркинге ЖК «Титаник» в Алматы целенаправлено расцарапал машину моему брату», - надписал в своем Facebook руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Аскар Садыков.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что нарушитель задержан.

    «Нами проведена соответствующая проверка. Сегодня утром правонарушитель был задержан. В отношении гражданина Б., 1987 года рождения, водителя автотранспорта с госномером: 058 DAB 02 нами начато досудебное расследование по статье 202 УК РК - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Алмалинского района», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Коррупция Видео МВД РК
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