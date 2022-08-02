2 Августа 2022 12:32

Алматинец прокатился на авто по реке Есентай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором водитель легковушки катается по реке Есентай. В полиции заявили, что нарушитель будет привлечен к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в Instagram .

«Управлением местной полицейской службы департамента полиции города Алматы по данному факту начаты проверочные мероприятия. Участник вопиющего видео будет непременно установлен и привлечен к ответственности. Такие действия непозволительны. Не исключаем, что они были совершены с целью так называемого хайпа», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.





Скрин из видео







