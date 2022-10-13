Алматинцы выступили против строительства многоэтажных домов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители микрорайона Таугуль в Алматы выступили против строительства многоэтажных домов. По их словам, властями города игнорируются нормы уплотняющей застройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, как житель Таугуля, в нашем Ауэзовском районе вижу, что игнорируются нормы уплотненной застройки. Когда-то у нас был хороший сквер «Мирный», вместо него построили ЖК «Мирный». По улице Жандосова между улицами Берегового и Алтынсарина построили семь 17-этажек. Сейчас строится ЖК «Таугуль». На месте двухэтажек строятся 16-этажные дома. Нас никто об этом не спрашивает, мнения жильцов не учитывают. Жители неоднократно обращались к Президенту. Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах?» - спросил алматинец у акима.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что все проекты в городе рассматриваются на градостроительном совете. Проекты предварительно проходят в соответствии уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры.

«В урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное – это создать нормальные условия для жизни. По просьбам жителей в вашем районе стройка заморожена. Кроме завершающей стройки. Компания BI Group официально ушла с этого проекта и заявила, что реновацией заниматься не будет. По Таугулю у нас сейчас другая проблема. Там сейчас нет потенциальных инвесторов. Я ищу новых», - сказал аким.



