Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Алматинцы выступили против строительства многоэтажных домов

    13 Октября 2022, 17:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители микрорайона Таугуль в Алматы выступили против строительства многоэтажных домов. По их словам, властями города игнорируются нормы уплотняющей застройки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, как житель Таугуля, в нашем Ауэзовском районе вижу, что игнорируются нормы уплотненной застройки. Когда-то у нас был хороший сквер «Мирный», вместо него построили ЖК «Мирный». По улице Жандосова между улицами Берегового и Алтынсарина построили семь 17-этажек. Сейчас строится ЖК «Таугуль». На месте двухэтажек строятся 16-этажные дома. Нас никто об этом не спрашивает, мнения жильцов не учитывают. Жители неоднократно обращались к Президенту. Почему вопросы застройки решаются в закрытых кабинетах?» - спросил алматинец у акима.

    Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что все проекты в городе рассматриваются на градостроительном совете. Проекты предварительно проходят в соответствии уровню развития рекреационных зон и социальной инфраструктуры.

    «В урбанизированных городах, к сожалению, высотные дома имеют место быть, и, когда говорим о многоквартирных жилых комплексах, самое главное – это создать нормальные условия для жизни. По просьбам жителей в вашем районе стройка заморожена. Кроме завершающей стройки. Компания BI Group официально ушла с этого проекта и заявила, что реновацией заниматься не будет. По Таугулю у нас сейчас другая проблема. Там сейчас нет потенциальных инвесторов. Я ищу новых», - сказал аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
    Уличные мошенники орудуют в Алматы
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров