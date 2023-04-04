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    Алматинцы возмутились строительством на территории терренкура

    4 Апреля 2023, 12:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилась информация о строительстве «жилого комплекса» на территории алматинского терренкура. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель Алматы Сергей Чикин в Facebook обратился к властям с просьбой остановить «варварскую стройку».

    «На терренкуре хотят построить жилой комплекс? Пару недель назад на терренкуре, излюбленном месте прогулок горожан, начались строительные работы - уже появился огромный забор. Прошлым летом объявление о продаже 30 соток за 250 млн тенге было размещено на сайте объявления. Теперь у участка новый хозяин. Внимание вопрос знатокам: каким образом земля из госфонда попала в частную собственность, еще и водоохранной зоне?», - задается вопросом автор поста.

    Он также заявил, что на этом месте уже должны начать снос спортивной площадки с баскетбольным полем, турниками и теннисным столом.

    «Частью строительной площадки стал прилегающий участок на 16 соток, огромный особняк на нем уже снесли. Итого получается 46 соток - вполне сойдет для элитного таунхауса», - пишет пользователь Сергей Чикин.

    При этом он утверждает, что строительство ведется без разрешительных документов.

    В акимате Алматы также заявили, что строительство ведется без разрешения.

    «Данный участок находится в частной собственности. Разрешительные документы на строительство не выдавались. В настоящий момент рассматривается вариант по изъятию земельного участка под госнужды с дальнейшим сохранением спортивной площадки», - ответили в пресс-службе акимата города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство
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