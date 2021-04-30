Алматинцы возмутились просьбой оплаты при въезде в Алма-Арасан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Иле-Алатауском национальном парке прокомментировали видео касательно платы при въезде в ущелье Алма-Арасан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, где алматинцы возмущены тем, что у пассажиров общественного транспорта, проезжающих через экопост, попросили оплатить за проезд.

Как прокомментировал, заместитель генерального директора по производству Иле-Алатауского нацпарка Мырзабек Манкибаев, плата взимается с каждого лица независимо от средств передвижения. И это правило существует давно.

«Как и раньше, пассажиры при выезде в нацпарк оплачивают за использование особо охраняемой природной территории, за санитарную очистку. Это сумма составляет 427 тенге, которая состоит из двух частей - 226 тенге (0,1 МРП) - плата за использование особо охраняемой природной территории (статьи 508-511 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»), 200 тенге - за услуги нацпарка. Сюда входит предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, уборка мусора, туалета и так далее (приказ Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК №328). После оплаты предоставляется фискальный чек», - рассказал он.

В национальном парке предусмотрены скидки для нескольких категорий граждан.

«25% - для студентов (по студенческому билету), 50% - для пенсионеров (по пенсионному удостоверению). Школьники и инвалиды платят только за вход - 226,9 тенге, от платы за услуги парка освобождаются», -добавил Мырзабек Манкибаев.

Что касается людей, проживающих на территории нацпарка и тех, у кого там есть дачи. Они могут получить временный пропуск и проезжать бесплатно.