Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Алматинцы возмущены фейками в соцсетях о якобы некачественном ремонте моста через БАК

    9 Июля 2023, 11:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Турксибского района Алматы, журналист и блогер Арсен Шакуов опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором опроверг фейковые сообщения о якобы некачественном ремонте моста на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом (БАК), передает МИА «Казинформ».

    На днях большой общественный резонанс получило видео, автор которого утверждала, что в ходе ремонта моста добротные и долговечные материалы заменяются некачественной плиткой.

    Арсен Шакуов опроверг измышления авторов вирусного ролика в сети и продемонстрировал фотодоказательства того, что в ходе ремонта меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов качественное гранитное покрытие остается на месте.

    «То что меняют такие массивные гранитные камни, я могу полностью опровергнуть. Потому что, ребята, ну давайте не будем все-таки пороть чепуху, и когда это не правда, тогда это не должно быть прецедентом для глобального общественного обсуждения», - сказал Арсен Шакуов.

    Активист выразил возмущение безосновательной критикой в адрес городских властей.

    «Сейчас я приехал сюда, только потому что я житель Турксибского района и меня не устроила клевета, которая сейчас делается на этом мосту. Потому что, действительно, будет красиво, реконструируют Большой Алматинской канал, сделают хорошую парковую зону и будет реально красиво», - добавил он.

    Управление городской мобильности (УГМ) Алматы сообщило, что ремонт моста не проводился с момента его возведения в 80-х годах прошлого века.

    «В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных, изношенных плит. При визуальном осмотре на участке были выявлены дефекты в виде сдвига гранитных плит на лестничных сходах. Также наблюдалось отслоение гранитных плит на подпорных стенах и самом сооружении. Это создавало угрозу безопасности пешеходов. В этой связи принято решение о проведении ремонтных работ», - пояснили в управлении.

    Там же подчеркнули, что демонтажу подлежат отслоенные пиленые гранитные плиты, которые будут заменены на аналогичные. Количество демонтированных и замененных плит не превышает 25% от общего количества.

    «В связи с хорошим состоянием гранитные плиты с рваной поверхностью замене не подлежат: по ним планируется работы по помывке и очистке поверхности с последующим повторным использованием на данном участке. Завершение работ планируется до конца июля», - заключили в управлении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Видео Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    18 жителей ВКО лишили водительских прав за выезд на встречку
    Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области
    Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане