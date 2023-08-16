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    Алматинцы вложили почти 75 млн тенге в финпирамиду «Q-net»

    16 Августа 2023, 09:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по подозрению в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамидой «Q-net» завершено департаментом АФМ по городу Алматы, передает МИА «Казинформ».

    В ходе расследование установлено, что 5 фигурантов дела в период с ноября 2018 по 2022 годы руководили филиалами финпирамиды «Q-net» в Алматы. В ее деятельность вовлечены 45 вкладчиков, с нанесением материального ущерба на сумму 75 млн тенге.

    В настоящее время досудебное расследование в отношении 5-ти лиц окончено и направлено в суд. В ходе следствия наложены аресты на имущества в сумме 27,7 млн тенге.

    Предупреждаем, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Финансовая пирамида
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