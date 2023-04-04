Алматинцы стали чаще жаловаться на невыдачу фискальных чеков предпринимателями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В налоговые органы Алматы с начала года поступило 1200 обращений на недобросовестных предпринимателей, не выдавших фискальный чек при реализации товаров или оказании услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте государственных доходов по Алматы сообщили, что граждане жалуются, что по причине ранее не выданного фискального чека, не имеют возможности вернуть или обменять бракованный или просроченный товар.

«Распространенными нарушениями со стороны предпринимателей, с которыми сталкиваются потребители являются невыдача чека при оплате наличными деньгами или банковской картой, выдача товарного чека вместо фискального чека, и перевод денежных средств на личный счет физического лица», - сообщили в пресс-службе ДГД.

Также отмечается, что мобильные переводы не предназначены для использования в предпринимательской деятельности.

«Важно понимать разницу между мобильными переводами и мобильными платежами. Ведь, мобильные платежи – это способ оплаты за товары, работы и услуги с помощью мобильного приложения или специального оборудования со сканированием штрих-кодов. В целях защиты прав потребителей призываем самих граждан требовать выдачу чека. Не проводить перевод на личный счет предпринимателя, а использовать мобильные платежи и QR-код. По факту невыдачи чека просим обращаться в управление государственных доходов», - добавили в ведомстве.

По данным ДГД, за прошлый год в налоговые органы поступило более 3 тысяч жалоб от алматинцев на предпринимателей. На территории РК денежные расчеты производятся с применением кассового аппарата и продавец при реализации товара или оказании услуг обязан выдать фискальный чек.



