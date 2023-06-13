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    Алматинцы собрали 300 кг гуманитарной помощи пострадавшим в области Абай

    13 Июня 2023, 18:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские волонтеры за один день собрали 300 кг гуманитарной помощи для пострадавших в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Около 30 волонтерских организаций вовлечены в работу по сбору гуманитарной помощи в Алматы. Волонтеры отмечают особую активность алматинцев. Уже с первых дней к ним обратились многие неравнодушные жители.

    Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут принести в пункты сбора продукты первой необходимости (консервы, макароны), одноразовую посуду, зарядные устройства, средства личной гигиены, воду. В планах добровольцев отправить первый груз до конца этой недели.

    Желающие помочь могут обратиться в городской фронт-офис волонтеров Алматы по адресу: улица Байтурсынова, 22, корпус 1, 1-й этаж.

    Время работы с 10:00 до 19:00.

    Номера call-центров: +7 747 821 64 78, +7 747 540 01 40, +7 771 625 77 76.

    Напомним, в Алматы открыли сбор гуманитарной помощи для жителей области Абай. Ранее опубликован список пунктов приема гуманитарной помощи пострадавшим жителям.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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