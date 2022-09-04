Алматинцы собирают помощь для пострадавших от пожаров в Костанайской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал партии «AMANAT» организовал пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, передает МИА «Казинформ».

Пункт развернут в коворкинг-центре молодежного крыла «Жастар рухы».

Как сообщил представитель молодежного крыла Акежан Кенесов, более 40 человек, в том числе волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла, в настоящее время активно занимаются сбором для пострадавших продуктов питания, средств гигиены, одежды и так далее.

«Сейчас уже идет погрузка в «КамАЗы». Мы готовы направить из Алматы в Костанайскую область четыре, а если удастся, то пять фур с гуманитарной помощью. Алматинские волонтеры также намерены принять участие в восстановительных работах в пострадавших населенных пунктах», - сказал Акежан Кенесов.

Оперативно подключились к акции и неравнодушные алматинцы, предприниматели и простые горожане, депутаты маслихата.

«О трагическом происшествии в Костанайской области наша семья узнала из социальных сетей. Конечно, мы не могли остаться в стороне. Узнав о сборе гуманитарной помощи, поспешили собрать продукты питания, одежду, предметы первой необходимости. В такую трудную минуту мы все должны поддержать наших соотечественников», - поделился житель Алматы Ершат Сабитов.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.