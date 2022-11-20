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    Алматинцы с утра начали активно голосовать

    20 Ноября 2022, 07:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началось голосование за кандидатов, выдвинутых на внеочередные выборы Президента РК. Настроение горожан, пришедших проголосовать с самого утра, очень хорошее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый избирательный участок в мегаполисе был открыт в 6 утра. Голосование началось в порядке, установленном законодательством о выборах. Приехавших сделать свой выбор с самого утра было немало. Одна из них алматинка Дина Дивеева. Она отдала свой голос на участке №254.

    «Сегодня знаменательная дата - выборы Президента Республики Казахстан. Это политическая история. Это наше будущее, наша судьба. Я готовилась к выборам со вчерашнего дня, чтобы не проспать, прийти рано. К моему счастью, я еще подарок получила. Выборы - это наша жизнь, наше будущее, наше благополучие, благополучие наших детей» - сказала Дина Дивеева.

    По словам председателя участковой избирательной комиссии №254 Бакытжамал Оспановой, для проведения выборов созданы все условия.

    «На нашем избирательном участке зарегистрировано 1799 человек. Всего было выпущено 1817 бюллетеней. Четыре человека получили открепительное удостоверение. Алматинцы приходят с утра и принимают активное участие. У нас здесь работают более 10 наблюдателей. Мы строго следим за всеми избирательными нормами», - сказала Бахытжамал Оспанова.

    В городе создано 600 участковых избирательных комиссий, работают 8 районных и одна городская комиссии. Ранее председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова сообщила, что в мегаполисе все избирательные участки готовы на 100%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Президентские выборы - 2022
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