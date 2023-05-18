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    Алматинцы просят запретить строительство 14-этажной гостиницы

    18 Мая 2023, 12:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обеспокоились возможным строительством гостиничного комплекса в историческом центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Алмалинского района на встрече с акимом сообщила, что жильцы против строительства 14-этажного гостиничного комплекса по адресу Муканова, 313.

    «Дело в том, что заказчиком был предоставлен проект, который не соответствует нормам противопожарной безопасности, инсоляции, этажности, не были проведены общественные слушания, не было расчета сейсмических нагрузок, на что им было указано в решении суда, на котором мы участвовали как третьи заинтересованные лица. Также не были учтены новые здания академии спорта, руководство спортивной школы о предстоящей застройке узнало только от нас. Несмотря на все указанные недопущения в проектах, заказчик так и не предоставил исправленные документы в градостроительный совет. Тем не менее на сайте almatygenplan.kz по данному проекту стоит отметка «одобрено». Просим Вас помочь в решении этого вопроса», - обратилась алматинка.

    Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, что данный объект уже несколько раз пытался пройти совет.

    «Мы категорически отказываем в архитектурно-планировочном задании эскизного проекта. Было несколько судебных разбирательств, на сегодняшний день разрешение не выдано. Строительство сейчас не ведется», - отметил он.

    Аким Алматы Ерболат Досаев поручил своим подчиненным проконтролировать этот вопрос.

    «Пока предпосылок для беспокойства, что объект будет построен, нет», - добавил аким.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Акимат Строительство
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