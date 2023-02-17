Алматинцы просят решить проблему с доставщиками еды на мопедах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города заявила, что 16-18-летние доставщики еды на мопедах создают аварийные ситуации на дорогах, при этом они не имеют ни прав, ни опознавательных знаков. Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что их начнут штрафовать после принятия нового закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство внутренних дел уже внесло законопроект, и он находится на рассмотрении. По законопроекту электрические самокаты и мопеды меньше 50 кубических сантиметров будут признаны транспортными средствами. Они на сегодня не признаются, они идут как велосипеды, хотя велосипеды регулируются, лучше чем они. Поэтому когда этот закон примут и их признают транспортными средствами, у нашей дорожной полиции появятся инструменты требовать права, соблюдение правил езды и так далее. Сегодня мы даже оштрафовать их не можем. То есть, мы поймали их, пожурили и отпускаем пока. По тем доставщикам, которые есть, существует проблема. Они же всех подсекают на самом деле, с полосы на полосу перепрыгивают, выезжают даже на красный свет, потому что за скорость доставки они галочки получают. Поэтому отрегулируем доставщиков. Я думаю, что весной депутаты после выборов рассмотрят закон», - отметил аким.

В прошлом году алматинцы уже обращались к акиму Алматы с просьбой принять меры в отношении водителей мопедов и электросамокатов.





Фото: www.prevencionintegral.com