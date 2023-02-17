Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Алматинцы просят решить проблему с доставщиками еды на мопедах

    17 Февраля 2023, 12:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Алматы на встрече с акимом города заявила, что 16-18-летние доставщики еды на мопедах создают аварийные ситуации на дорогах, при этом они не имеют ни прав, ни опознавательных знаков. Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что их начнут штрафовать после принятия нового закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство внутренних дел уже внесло законопроект, и он находится на рассмотрении. По законопроекту электрические самокаты и мопеды меньше 50 кубических сантиметров будут признаны транспортными средствами. Они на сегодня не признаются, они идут как велосипеды, хотя велосипеды регулируются, лучше чем они. Поэтому когда этот закон примут и их признают транспортными средствами, у нашей дорожной полиции появятся инструменты требовать права, соблюдение правил езды и так далее. Сегодня мы даже оштрафовать их не можем. То есть, мы поймали их, пожурили и отпускаем пока. По тем доставщикам, которые есть, существует проблема. Они же всех подсекают на самом деле, с полосы на полосу перепрыгивают, выезжают даже на красный свет, потому что за скорость доставки они галочки получают. Поэтому отрегулируем доставщиков. Я думаю, что весной депутаты после выборов рассмотрят закон», - отметил аким.

    В прошлом году алматинцы уже обращались к акиму Алматы с просьбой принять меры в отношении водителей мопедов и электросамокатов.


    Фото: www.prevencionintegral.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
    Фейк: Через металлодетекторы нельзя проходить чаще 20 раз в год
    Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров