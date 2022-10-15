Алматинцы продолжают вакцинироваться от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила о проводимой иммунопрофилактике в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в целом по городу за девять месяцев этого года по ряду профилактических прививок достигнут требуемый уровень - не менее 71,2%-74,9% охвата населения. В том числе охват против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, вирусного гепатита «В».

По словам спикера, охват вакцинацией против вирусного гепатита В и туберкулеза составил 86,1% новорожденных в роддомах. Основными причинами недостаточного охвата новорожденных вакцинацией остаются временные медицинские противопоказания и отказы родителей от вакцинации.

«Сегодня в Алматы имеются все вакцины для обеспечения охвата населения плановыми профилактическими прививками», - заявила спикер.

Асель Калыкова добавила, что в городе продолжается вакцинация и ревакцинация населения против КВИ. С 1 февраля 2021 года по 10 октября 2022 года против коронавируса вакцинированы первым компонентом 1 219 584 человека, что составляет 81,5% от запланированного населения, вторым компонентом – 1 197 291 человек, или 80 %.

Также по состоянию на 10 октября против COVID-19 ревакцинированы 616 143 человека, что составляет 68,5% от общего количества лиц, вакцинированных полным курсом. Повторным курсом ревакцинации охвачены 77 235 человек (55,8%).

Иммунная прослойка по городу составляет 42,2% (863 988) от всего населения (2 048 436), в том числе 40,4% (828 141) - за счет вакцинированных и 1,7% (35 866) - за счет переболевших коронавирусной инфекцией за последние шесть месяцев.



