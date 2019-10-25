-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Алматинцы примут участие в сохранении истории города
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил собрать предложения алматинцев по включению уникальных зданий города в состав памятников архитектуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По поручению Бакытжана Сагинтаева начата работа по созданию списка уникальных зданий и сооружений, исторический облик которых нужно сохранить. Управление городского планирования и урбанистики запустило проект по сбору предложений для включения зданий в список памятников архитектуры.
Информацию о зданиях, которые, по мнению жителей Алматы необходимо сохранить, нужно оставлять на сайте almaty.uaig.kz в рубрике «Каталог уникальных зданий», указав Ф.И.О, контактный телефон, адрес и фото здания.
Предложенные неравнодушными гражданами объекты будут выноситься экспертами на обсуждение общественной комиссии два раза в месяц и войдут в «Каталог уникальных зданий Алматы». Дата общественного слушания будет объявлена позднее.
На сегодняшний день общественниками установлено 757 ценных исторических зданий.
Группа профессиональных архитекторов и энтузиастов историко-культурного наследия Алматы предложила проект-исследование архитектурной идентичности города (Archcode Almaty), итогом которого стал бы каталог наиболее значимых зданий бывшей столицы Казахстана, созданных в советский период.
Ранее была создана карта возраста зданий города Алматы, куда вошли около 250 тысяч сооружений.
Карта охватывает семь периодов строительства города:
- до 1927 года, когда город стал столицей.
- столичный авангард: 1927-1935 гг.
- освоение классического и национального наследия: 1936-1941 гг.
- военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 гг.
- ранний модернизм: 1958-1969 гг.
- «высокий» модернизм: 1970-1995 гг.
- современность: после 1995 года и до наших дней.
- Массовую кражу чернозема выявила полиция Алматы
- В Нацбанке рассказали, как инвестировались пенсионные деньги казахстанцев
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Дело «Алматыметрокурылыс» прокомментировали в полиции
- Рассмотрены вопросы модернизации «скорой помощи» Алматы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 25 октября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана