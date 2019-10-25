Алматинцы примут участие в сохранении истории города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил собрать предложения алматинцев по включению уникальных зданий города в состав памятников архитектуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Бакытжана Сагинтаева начата работа по созданию списка уникальных зданий и сооружений, исторический облик которых нужно сохранить. Управление городского планирования и урбанистики запустило проект по сбору предложений для включения зданий в список памятников архитектуры.

Информацию о зданиях, которые, по мнению жителей Алматы необходимо сохранить, нужно оставлять на сайте almaty.uaig.kz в рубрике «Каталог уникальных зданий», указав Ф.И.О, контактный телефон, адрес и фото здания.

Предложенные неравнодушными гражданами объекты будут выноситься экспертами на обсуждение общественной комиссии два раза в месяц и войдут в «Каталог уникальных зданий Алматы». Дата общественного слушания будет объявлена позднее.

На сегодняшний день общественниками установлено 757 ценных исторических зданий.

Группа профессиональных архитекторов и энтузиастов историко-культурного наследия Алматы предложила проект-исследование архитектурной идентичности города (Archcode Almaty), итогом которого стал бы каталог наиболее значимых зданий бывшей столицы Казахстана, созданных в советский период.

Ранее была создана карта возраста зданий города Алматы, куда вошли около 250 тысяч сооружений.

Карта охватывает семь периодов строительства города:

- до 1927 года, когда город стал столицей.

- столичный авангард: 1927-1935 гг.

- освоение классического и национального наследия: 1936-1941 гг.

- военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 гг.

- ранний модернизм: 1958-1969 гг.

- «высокий» модернизм: 1970-1995 гг.

- современность: после 1995 года и до наших дней.