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    Алматинцы пожаловались на проблемы с мобильной связью

    6 Ноября 2019, 11:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы пользователи мобильных операторов Tele2 и ALTEL с утра пожаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили пользователи, у них возникали перебои со связью и мобильным интернетом, невозможно было пополнить баланс.

    Как говорится на сайте Tele2, 6 ноября с 02:00 до 10:00 предполагалось проведение технических работ на оборудовании.

    «На момент проведения работ возможны временное прерывание голосовых сервисов, SMS, интернет-сервисов, услуг роуминга и исходящих международных вызовов, а также прерывание абонентского обслуживания (состояние баланса, активация услуг и пр.) и приема платежей. При обрывах интернет-соединений и голосовых сервисов рекомендуем вам перезагрузить телефон», - говорится в сообщении опубликованном на сайте.

    Аналогичное сообщение было опубликовано и на сайте ALTEL.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Связь, ТВ, IT Общество
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