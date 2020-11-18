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    Алматинцы получили медпомощь в пакете ОСМС на сумму свыше 37 млрд тенге

    18 Ноября 2020, 12:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев этого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по Алматы в пакете ОСМС направил порядка 37 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора филиала, большая часть расходов в период с января по сентябрь составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 19,4 млрд тенге.

    «Уже по итогам 9 месяцев с введения системы обязательного социального медицинского страхования можно заметить наращивание объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до этого были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки», – отметил в ходе брифинга Тлеухан Абилдаев.

    Еще порядка 6,5 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Дополнительно за счет средств ОСМС в период карантина застрахованные алматинцы активно пользовались дорогостоящими услугами. Стоит отметить, наиболее актуальными для граждан остаются услуги КТ и МРТ. За 9 месяцев текущего года оказано 30 265 услуг КТ/МРТ на общую сумму 391,5 млн тенге, что в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также застрахованные жители города смогли пройти ПЦР-тестирования на сумму свыше 556,9 млн тенге.

    Свыше 5,9 млрд тенге выплачено Фондом за оказание высокотехнологичных услуг населению, еще около 2,2 млрд тенге направлено на оплату стационарозамещающей помощи.

    Остальные средства направлены на профилактические осмотры, восстановительную помощь и медицинскую реабилитацию.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Страхование Здравоохранение
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