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    Алматинцы почувствовали землетрясение

    28 Декабря 2022, 23:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение почувствовали жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС подтвердили информацию, что произошло землетрясение.

    «По результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало. По сообщению ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено», - проинформировали в ДЧС.

    Позже стало известно, что сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ» МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана и границе Китая. Энергетический класс землетрясения 13.4, магнитуда MPV 6.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.

    «Сведений о пострадавших и разрушений не поступало. От населения на линию «112, «101» начали поступать звонки. Проводятся мероприятия по выявлению возможных разрушений. По состоянию на 23:30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - добавили в ДЧС.

    Между тем, многие алматинцы в сети и мессенджерах сообщают, что почувствовали землетрясения. Подземные толчки сильно ощутили в основном жильцы многоквартирных домов.
    Ранее сообщалось, что сегодня на территории Китая произошло землетрясение в 5,1 балла.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Землетрясение
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