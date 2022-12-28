Алматинцы почувствовали землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение почувствовали жители Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС подтвердили информацию, что произошло землетрясение.

«По результатам оповещения соответствующих госорганов, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию «112» и «101» от жителей не поступало. По сообщению ГУ «Казселезащита», на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено», - проинформировали в ДЧС.

Позже стало известно, что сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ» МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана и границе Китая. Энергетический класс землетрясения 13.4, магнитуда MPV 6.2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.

«Сведений о пострадавших и разрушений не поступало. От населения на линию «112, «101» начали поступать звонки. Проводятся мероприятия по выявлению возможных разрушений. По состоянию на 23:30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала», - добавили в ДЧС.

Между тем, многие алматинцы в сети и мессенджерах сообщают, что почувствовали землетрясения. Подземные толчки сильно ощутили в основном жильцы многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что сегодня на территории Китая произошло землетрясение в 5,1 балла.

