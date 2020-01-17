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Алматинцы почувствовали землетрясение
17 Января 2020 22:14
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы почувствовали землетрясение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 22 часа 9 минут зафиксировано землетрясение в городе Алматы. Эпицентр и магнитуда уточняется», - говорится в сообщении ДЧС.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 22 часа 05 минут зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 368 км на юг от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.7. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 39.90° с.ш. 77.04° в.д. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла
ДЧС оповестил соответствующие госорганы, МИО
По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования ничего не наблюдают, обстановка стабильная.
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