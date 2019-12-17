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    Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года

    17 Декабря 2019, 15:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цветы к монументу «Тәуелсіздік таңы» («Рассвет свободы») возложили государственные деятели, в том числе аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, а также участники тех событий и члены молодежных организаций.

    После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Также был организован поминальный обед.

    Отметим, что вчера, в день 28-летия независимости Казахстана, состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы День Независимости
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