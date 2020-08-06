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    Алматинцы отчислили более 73 млрд тенге в Фонд медстрахования

    6 Августа 2020, 15:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2017 года по 30 июля 2020 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 379,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования».

    «Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с начала запуска системы обязательного социального медицинского страхования общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила 73,8 млрд тенге за более 1,7 млн человек. Основная часть поступлений или свыше 63,4 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 10,4 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала Тлеухан Абилдаев.

    Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 185 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 275,8 млн тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение Общество
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