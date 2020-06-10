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Алматинцы остались без интернета: причина названа

10 Июня 2020 15:37
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Алматинцы остались без интернета: причина названа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы остались без интернета. Компания - провайдер интернета назвала причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вследствие выхода из строя коммуникационного оборудования корневого (центрального) узла связи в Алматы часть наших абонентов не получают услуги доступа к интернету. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению неисправности силами специалистов и технической поддержки производителя вышедшего из строя оборудования. ALMA TV приносит извинения своим абонентам за временные неудобства», - сообщили в компании.

Отмечается, что работоспособность будет восстановлена до 17:00 сегодняшнего дня.


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Ключевые слова: Алматы, Интернет,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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