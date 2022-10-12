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    Алматинцы обеспокоились нашествием крыс

    12 Октября 2022, 20:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крысы расплодились в разных районах Алматы. Горожане все чаще их видят во дворах, в мусорных контейнерах и рядом с магазинами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователь Facebook по имени Александр сообщил, что крысы массово гуляют в районе Горного Гиганта.

    «Несколько лет назад представители санэпидемстанции разносили по дворам отраву для крыс (зерна отравленные)...Но эта акция была разовая (во всяком случае за те 55 лет, что я помню). Наверное, это нужно делать каждый год», - пишет мужчина.

    Алматинка Анна также заявила, что в городе много мышей.

    «На пересечении улиц Панфилова - Кабанбай батыра видела несколько выводков, не стесняются, бегают по газону, даже забегают в общепиты...Людей не боятся. Чуть ниже до Гоголя еще трое забежали во двор», - написала она.

    В управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы ответили, что с 12 сентября по 20 октября в городе проводится осенний тур сплошной дератизации (борьба с грызунами). На данный момент произведена обработка территории шести районов.

    «В настоящее время, согласно утвержденному графику, ведутся дератизационные работы в Бостандыкском районе. С 16 по 20 октября запланирована дератизация последнего Наурызбайского района. Общая площадь обработки составит 47 330 га. Также жителям более 138 тыс. домов частного сектора на бесплатной основе раздается ядоприманка с инструкцией и разъяснением по применению», - проинформировали в управлении.


    Фото: facebook.com/Дежурный по городу (Казахстан)

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
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