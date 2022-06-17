Алматинцы обеспокоены строительством домов на склонах гор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Медеуского района Алматы на встрече с акимом города заявили, что на склонах гор идет активное строительство домов, вырубаются яблоневые сады. По их мнению, это может привести к сходу масштабных оползней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросам застройки на склонах гор мы собираемся в понедельник провести сессию маслихата, на которой будут приняты решения правила застройки. Одним из главных моментов - будет введен запрет на строительство на склонах», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев.

Жители микрорайона «Каменское плато» просят внести сады в рекреационную зону, а также разобраться с незаконным переоформлением земель из государственной в частную собственность.

«Этот вопрос очень сложный и почти нереализуемый. Все акты на собственность земли перешли к нам в основном из Талгарского района при присоединении территории. Они имеют законную силу. Конечно, сегодня можно заняться бесконечной ревизией, но мы не сможем решить эту проблему до конца. Это касается не только Талгарского района, есть новые районы, присоединенные к Наурызбайскому и Алатаускому. У всех есть акты. Они стали частью города. Мы, наверное, сделаем так, чтобы можно было привести в порядок само строительство, чтобы не было хаотичности», - сказал аким.

Ерболат Досаев также заявил, что в городе нужно провести большую работу по укреплению склонов и посадить новые сады.

Ранее полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев яблоневых пород в Медеуском районе.