Алматинцы не заплатили 7,6 млрд тенге налога за транспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сообщили, что в этом году поступления по налогу на транспорт от физических лиц составили 5,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом налоговыми органами проведено исчисление налога физическим лицам за 2020 год по 564 924 транспортным средствам на сумму более 12,9 млрд тенге.

«Вместе с тем, 115 928 жителей нашего города не исполнили налоговые обязательства по уплате налога на транспортные средства за 2020 год на общую сумму свыше 7,6 млрд тенге. Необходимо отметить, срок уплаты налога на транспорт за 2020 год - не позднее 1 апреля 2021 года, оплата производится по месту жительства. Начиная со 2 апреля, начисляется пеня за каждый день просрочки», - отметили в ДГД.

Кроме того, органами государственных доходов применяются следующие меры принудительного взыскания задолженности в отношении должников:

по истечении 20 рабочих дней с момента образования задолженности должнику направляется уведомление о налоговой задолженности;

далее, по истечении 30 рабочих дней с момента вручения уведомления (в случае неуплаты задолженности более 1 МРП), должнику направляется налоговый приказ о налоговой задолженности;

по истечении пяти рабочих дней с момента вручения приказа должнику, материалы передаются в органы исполнительного производства.

Справочно: с задолженностью менее 1000 МРП в Палату частных судебных исполнителей, с задолженностью более 1000 МРП - в департамент юстиции Алматы.

Для прекращения требований органов госдоходов по исполнению налогового обязательства по налогу, необходимо своевременно снимать с регистрационного учета транспортное средство.

Кто должен платить налог на транспортные средства?

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности.

Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый период самостоятельно по налоговой ставке за каждое транспортное средство.

Налог на транспортные средства физических лиц за 2020 год рассчитан на основании сведений Комитета административной полиции МВД.

За какие транспортные средства исчисляется налог?

Объектом обложения налогом являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в Республике Казахстан. К ним относятся:

легковые автомобили;

грузовые автомобили;

специальные автомобили;

автобусы;

железнодорожный транспорт;

маломерные речные и морские суда;

воздушный транспорт и прочие летательные аппараты;

самоходные машины и механизмы на пневматическом или гусеничном ходу, колесные трактора и прочие механизмы, не предназначенные для движения по автомагистралям общего пользования.

Как самостоятельно исчислить и уплатить налог?

Ставки налога установлены Налоговым кодексом в месячных расчетных показателях, в зависимости от вида и мощности двигателя транспортных средств. МРП на 2020 год составляет – 2 651 тенге.

В автоматическом режиме сумму налога можно рассчитать с помощью калькулятора. На интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz реализован сервис расчета налога.

Оплатить налог можно воспользовавшись сервисом «Налоговый кошелек» мобильного приложения «e-Salyq», а также через мобильные приложения банков.

Налогоплательщики, у которых был исчислен налог за проданный автотранспорт либо некорректно исчислен налог в связи с некорректными характеристиками транспортного средства (указан некорректный объем двигателя, некорректная категория транспортного средства и т.д.) могут исправить данные, не выходя из дома, через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» в разработанном сервис корректировки, которое можно установить на платформах «App Store» и «Play Market».

Для получения справочной информации по образовавшейся задолженности физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра – 1414/3 либо в соцсети @dgdalmaty.