Алматинцы исполнили гимн одновременно в разных местах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы одновременно на разных локациях исполнили государственный гимн и украсили многоэтажки флагами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня при участии волонтеров районных молодежных ресурсных центров организовано исполнение гимна в метро, в ТРЦ, на Медео, Шымбулаке и спортивных площадках.

Исполнить гимн могли жители района станции метро «Байконур». Волонтеры акимата города, молодежного ресурсного центра Медеуского района при участии фонда развития молодежной политики Алматы спели гимн РК вместе с прохожими.

Подробности рассказал волонтер Айбек Мэлсов.

«Когда мы собрались у станции метро и только заиграли первые аккорды гимна, к нам стали подходить прохожие, кто-то просто подпевал, кто-то снимал на камеру смартфонов. Действие однозначно привлекло внимание, нас стали спрашивать, мы рассказывали, что сегодня отмечается День государственных символов. Что это особенный для казахстанского народа праздник, ведь процветание любого государства зависит и от уважения к символике тоже», - сказал Айбек Мэлсов.

В это же время на другой локации в торгово-развлекательном центре «Мега Центр» на площадке около фудкорта собрались волонтеры молодежного ресурсного центра Бостандыкского района. Координатор мероприятия Адиль Нурпеисов сообщил, что в акции приняли участие порядка 40 молодежных лидеров Алматы.

«Место выбрано не случайно. В ТРЦ «Мега Центр» ежедневно приходит молодежь города. Эта акция направлена на их патриотическое воспитание. Я думаю, мы добились своей цели. Эта акция не оставила неравнодушным ни одного посетителя», - сказал Адиль Нурпеисов.

Испытал невероятную гамму эмоций координатор Молодежного ресурсного центра Турксибского района Арнай Сахымбетов. Он в числе 70 волонтеров исполнил гимн РК на пересечении улиц Сауранбаева - Спартака.

«Это было атмосферно, нам аккомпанировал военный оркестр, в это время чувство патриотизма наполняло каждого из нас, гордость за флаг, гимн, герб. Мы должны ценить, что имеем такие красивые государственные символы», - считает Арнай Сахымбетов.

Гимн исполняли во всех скверах, на пешеходных улицах, в вагонах метро, на территории высокогорного комплекса «Медеу», курорта Шымбулак, а также в парке «Кок-Тобе».

Кроме того, в День государственных символов РК алматинские жилые комплексы украсили государственными флагами. Патриотическую задумку воплотили во всех районах Алматы. Эта акция показала, что государственный флаг для алматинцев не просто символика, а нечто большее то, что объединяет жителей мегаполиса.

Также на 82 LED- экранах города на протяжении дня можно было увидеть флаг РК. К примеру, электронное изображение госсимвола можно было увидеть на LED- экране Международного аэропорта Алматы, в ТРЦ «Достык Плаза», ТРЦ «Форум» и в других популярных местах города.