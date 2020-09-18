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    Алматинцы активно регистрируются в информационной системе «Праймериз»

    18 Сентября 2020, 17:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы партийцы активно начали регистрироваться в информационной системе «Праймериз», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

    Кроме рядовых алматинцев авторизацию в системе «Праймериз» прошли и аким Алматы, председатель Алматинского городского филиала партии Бакытжан Сагинтаев, а также известные лица, среди которых - учёный, общественный деятель Рахман Алшанов, герой Труда Казахстана Аягуль Миразова, шахматистка международный мастер и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик.

    По словам первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислава Канкурова, на сегодняшний день в Алматы проживает свыше 60 тысяч нуротановцев.

    «Многие из них в настоящее время определяются с симпатиями к зарегистрированным кандидатам, следят за их выступлениями на публичных дебатах и принимают активное участие в проводимых ими онлайн-мероприятиях. Особенность праймериз в Алматы заключается в том, что задать вопросы кандидатам может каждый алматинец, оставив сообщение на официальных аккаунтах как самих кандидатов, так и на аккаунтах районных филиалов партии», - рассказал Станислав Канкуров.

    Отметим, в информационной системе «Праймериз», в свободном доступе опубликованы предвыборные программы кандидатов и правила участия в процессе голосования.

    «Что касается авторизации в информационной системе «Праймериз», то она необходима партийцам для возможности голосования за того или иного кандидата. Голосование будет многоканальным, на выбор членов партии - через веб-портал, мобильное приложение и на избирательных участках»,- отметил он.

    Напомним, что голосование состоится с 1 по 3 октября, а авторизация доступна на сайте primaries.kz и в мобильном приложении «Primaries 2020».

    17 сентября сообщалось, что Нурсултан Назарбаев прошел авторизацию в информационной системе «Праймериз» для ознакомления с предвыборными программами кандидатов и участия в процессе голосования.


    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Нур Отан Политические партии Общество
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