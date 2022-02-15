Алматинцев просят воздержаться от похода в горы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

- Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне.

- Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий.

- Если вы заметили на склонах гор подвижки снега , окатыши из снега то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

- Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

- В рюкзаках должны быть: тёплые вещи,походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

- Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

- Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Ранее в ДЧС сообщили, что в горах Алматы 15 февраля ожидается сильный снегопад, временами туман гололед.