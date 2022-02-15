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    Алматинцев просят воздержаться от похода в горы

    15 Февраля 2022, 09:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

    - Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне.

    - Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий.

    - Если вы заметили на склонах гор подвижки снега , окатыши из снега то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

    - Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут.

    - В рюкзаках должны быть: тёплые вещи,походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

    - Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку!

    - Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

    Ранее в ДЧС сообщили, что в горах Алматы 15 февраля ожидается сильный снегопад, временами туман гололед.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность МЧС
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