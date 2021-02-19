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    Алматинцев просят не посещать популярный ледник Богдановича

    19 Февраля 2021, 12:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении туризма Алматы рекомендуют жителям воздержаться от походов на ледник Богдановича из-за опасности схода лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ледник Богдановича расположен в Малоалматинском отроге Заилийского Алатау. Один из самых доступных ледников возле Алматы. Перепад высот - 3160-3360 метров над уровнем моря.

    «В последние дни в соцсетях набирает популярность посещение горной местности, в частности ледника Богдановича. Мы, посоветовавшись с экспертами из Федерации альпинизма и спортивного туризма, хотим сообщить и призываем наших граждан воздержаться от похода на ледник Богдановича, так как на сегодня у нас стоит период межсезонье, где температура воздуха варьируется очень сильно», - говорит заместитель руководителя управления туризма Алматы Марат Айнабеков.

    Он заявил, что в ближайшие выходные температура воздуха будет снижаться и ожидаются обильные осадки в виде дождя и снега.

    «Хотим предупредить горожан об опасности походов в межсезонье, когда в горах скользкие тропы и резкие перепады температур в разное время суток. Увеличивается вероятность схода лавин и селей. Всегда проверяйте вероятность осадков именно в горах перед выходом и рассчитывайте время похода», - добавили в управлении.

    Он также добавил, что в 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 120 км горных троп. Для обеспечения безопасности туристов в горах в этом году планируется строительство: двух контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях; 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов; вертолетной площадки в урочище «Туюк-су»; создание единой системы туристской навигации в горной местности; установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды); разработка приложения смарт-навигатора «Tau Go».

    Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Безопасность Общество МЧС
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