Алматинцев призвали воздержаться от прогулок из-за сильной жары

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что 19 июля в городе ожидается сильная жара 40-42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

- при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички, окурки;

- не стоит включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

- не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

«Также призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов. При возникновении чрезвычайной ситуации наберите телефон экстренной службы 101 и 112», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Жара в Алматы продержится до 20 июля. В этой связи врачи подготовили несколько рекомендаций для безопасности граждан.

Ранее сообщалось об усилении мер пожарной безопасности в горах Алматы.