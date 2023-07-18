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    Алматинцев призвали воздержаться от прогулок из-за сильной жары

    18 Июля 2023, 13:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что 19 июля в городе ожидается сильная жара 40-42 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели рекомендуют придерживаться следующих основных мер безопасности:

    - при отдыхе в горах не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички, окурки;

    - не стоит включать в одну сеть несколько энергоемких приборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.

    - не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

    «Также призываем воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов. При возникновении чрезвычайной ситуации наберите телефон экстренной службы 101 и 112», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Жара в Алматы продержится до 20 июля. В этой связи врачи подготовили несколько рекомендаций для безопасности граждан.

    Ранее сообщалось об усилении мер пожарной безопасности в горах Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Казгидромет Общество ДЧС
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