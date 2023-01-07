Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период 7-8 января 2023 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по ЧС Алматы призывает не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

Спасатели жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы:

- в случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильный ветер, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды;

- если вы уже в горах, необходимо быть внимательным и следить за изменением погодных условий;

- если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега то в горы лучше не идти – это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин;

- не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;

- в рюкзаках должны быть: теплые вещи,походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS;

- ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;

- крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.



