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Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

22 Ноября 2022, 21:01
Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» сообщает, что в период с 21 по 25 ноября в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы призывает жителей не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину.

«Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» - отметили в ДЧС.

В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков в виде снега, дождя или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

«Если вы уже в горах, необходимо быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега то в горы лучше не идти – это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут. В рюкзаках должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS. Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку. Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении», - обратились к жителям спасатели.


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