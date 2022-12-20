Алматинцев призвали не посещать корпоративы и массовые мероприятия из-за роста ОРВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологи Алматы в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуют жителям соблюдать общие меры профилактики, сократить посещение массовых мероприятий, в том числе предстоящих новогодних корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 21 972 случая ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1027,23, что выше показателя предыдущей недели на 13,8%. Заболеваемость в 66,9% обусловлена детским населением.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, эпидемиологи Алматы рекомендуют жителям соблюдать общие меры неспецифической профилактики:

- избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь;

- в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

- во время чихания и кашля закрывать рот салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

- повышать иммунную систему: употреблять витамин С и другие средства по рекомендации врача;

- соблюдать дистанцию, сократить посещение массовых мероприятий, в том числе предстоящих новогодних корпоративов и празднований, а лицам с признаками заболевания - оставаться дома и получать лечение по назначению врача;

- чаще проветривать помещения с проведением влажной уборки;

- не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в особенности на новогодние утренники и елки!

«Соблюдение этих простых правил поможет избежать заболеваемости гриппом и ОРВИ», - добавили в ДСЭК.

Острые респираторные вирусные инфекции – высоко контагиозная группа заболеваний, вызываемых вирусами гриппа, различными респираторными вирусами - парагриппа, аденовирусами и респираторно-синцитиальными вирусами, передающихся воздушно-капельным механизмом и сопровождающихся поражением слизистой оболочки дыхательных (респираторных) путей. Инфицирование человека происходит воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, общении, а также контактно-бытовым путем: при пользовании общей посудой, полотенцами, через немытые руки.





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