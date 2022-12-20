Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Алматинцев призвали не посещать корпоративы и массовые мероприятия из-за роста ОРВИ

    20 Декабря 2022, 20:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологи Алматы в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа рекомендуют жителям соблюдать общие меры профилактики, сократить посещение массовых мероприятий, в том числе предстоящих новогодних корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 21 972 случая ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 1027,23, что выше показателя предыдущей недели на 13,8%. Заболеваемость в 66,9% обусловлена детским населением.

    В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа, эпидемиологи Алматы рекомендуют жителям соблюдать общие меры неспецифической профилактики:

    - избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, использовать оксолиновую мазь;

    - в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

    - во время чихания и кашля закрывать рот салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

    - повышать иммунную систему: употреблять витамин С и другие средства по рекомендации врача;

    - соблюдать дистанцию, сократить посещение массовых мероприятий, в том числе предстоящих новогодних корпоративов и празднований, а лицам с признаками заболевания - оставаться дома и получать лечение по назначению врача;

    - чаще проветривать помещения с проведением влажной уборки;

    - не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в особенности на новогодние утренники и елки!

    «Соблюдение этих простых правил поможет избежать заболеваемости гриппом и ОРВИ», - добавили в ДСЭК.

    Острые респираторные вирусные инфекции – высоко контагиозная группа заболеваний, вызываемых вирусами гриппа, различными респираторными вирусами - парагриппа, аденовирусами и респираторно-синцитиальными вирусами, передающихся воздушно-капельным механизмом и сопровождающихся поражением слизистой оболочки дыхательных (респираторных) путей. Инфицирование человека происходит воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, общении, а также контактно-бытовым путем: при пользовании общей посудой, полотенцами, через немытые руки.


    Фото: ainews.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    ОРВИ и гриппом больше всего болеют дети в Алматы
    Вирус свиного гриппа преобладает в России
    На треть возросла заболеваемость ОРВИ в СКО
    Популярное
    1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
    2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
    3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
    4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
    5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
    Новости партнеров