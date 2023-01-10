Алматинцев призвали не оставлять автомобили под деревьями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 10 января ожидается сильный снег, временами туман и гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», ДЧС Алматы просит граждан воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112, информацией в СМИ: телевидения, радио.

Спасатели также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуют автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Максимально безопасное место – специальные парковочные места.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. В этой связи коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.



