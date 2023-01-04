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    Алматинцев предупредили о снегопаде и гололеде

    4 Января 2023, 00:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 4 января ночью в Алматы ожидается сильный снег, временами туман и гололед. ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС предупредили о необходимости соблюдения следующих правил поведения при гололеде:

    - помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

    - переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

    - будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

    - всегда смотрите перед собой под ноги;

    - следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

    - не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

    - помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

    Ранее сообщалось, что в 17 регионах Казахстана, в том числе и в Алматы, объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Погода ДЧС
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