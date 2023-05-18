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    Алматинцев предупредили о сильном дожде и ветре

    18 Мая 2023, 12:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 18 мая ожидается сильный дождь, град, ветер и гроза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информирует, что ветер северовосточный, при грозе порывы могут достигать 18-23 м/с.

    В этой связи департамент по чрезвычайным ситуациям просит жителей города не оставлять машины под деревьями. При шквалистом усилении ветра рекомендуется:

    - ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

    - если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

    - находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

    «Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 18 мая ожидается неустойчивый характер погоды.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Погода
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