Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.22 eur/kzt 485.09

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.04
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Алматинцев предупредили о начале второго тура противоклещевых обработок

    12 Мая 2023, 19:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 15 мая начинается второй тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь - 1904,924 гектара) и 144 городских парков и скверов (площадь – 519,616 гектаров). Работы будут проводиться согласно графику с 15 мая по 5 июня, с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду).

    «Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка», - сообщил руководитель ДСЭК Алматы Касымхан Алпысбайулы.

    Он отметил, что сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

    Первый тур противоклещевых обработок в Алматы проводился с 29 марта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Здравоохранение Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Со дна озера Сайран в Алматы вывезли более 140 тысяч кубометров мусора и ила
    На воинскую службу из Алматы в этом году призовут 3000 человек
    Летнюю террасу ресторана в Алматы сносят по решению суда
    Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине
    Популярное
    1 Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
    2 Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
    3 Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
    4 Президент Казахстана назначил ряд судей
    5 Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
    Новости партнеров