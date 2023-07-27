Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии со штормовым предупреждением «Казгидромет», 28 июля в Алматы и прилегающей горной местности ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.

«В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения). Согласно анализа гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сообщается, что подразделения «Казселезащиты» переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

«Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - обратились к алматинцам и гостям спасатели.

Как действовать в селеопасной обстановке:

- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

- при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;

- всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.