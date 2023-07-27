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    Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы

    27 Июля 2023, 17:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии со штормовым предупреждением «Казгидромет», 28 июля в Алматы и прилегающей горной местности ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.

    «В связи с повышенным температурным фоном, установившимся за последние 13 дней, в горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения). Согласно анализа гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Сообщается, что подразделения «Казселезащиты» переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

    «Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - обратились к алматинцам и гостям спасатели.

    Как действовать в селеопасной обстановке:

    - постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

    - при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

    - не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

    - покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;

    - всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность
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